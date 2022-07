Clamoroso, Inter si ritira dalla corsa per Dybala: “Opportunità svanita” (Di martedì 5 luglio 2022) Beppe Marotta parla in conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dell’Inter insieme con il tecnico Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno già piazzato quattro colpi importanti, ma tutti sono convinti che alla fine Marotta porterà anche Dybala all’Inter. Il giocatore è svincolato dalla Juventus e può essere preso a parametro zero. Fino ad ora l’argentino non ha trovato l’accordo con nessun club, anche perché chiede una cifra molto alta per l’ingaggio, che va oltre i 7 milioni di euro. Per Dybala si è parlato anche di Napoli, un vero e proprio sogni per i tifosi azzurri. Dybala-Inter: Marotta frena Le dichiarazione del manager dell’Inter su Dybala fanno capire che i nerazzurri si ritirano dalla ... Leggi su napolipiu (Di martedì 5 luglio 2022) Beppe Marotta parla in conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dell’insieme con il tecnico Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno già piazzato quattro colpi importanti, ma tutti sono convinti che alla fine Marotta porterà ancheall’. Il giocatore è svincolatoJuventus e può essere preso a parametro zero. Fino ad ora l’argentino non ha trovato l’accordo con nessun club, anche perché chiede una cifra molto alta per l’ingaggio, che va oltre i 7 milioni di euro. Persi è parlato anche di Napoli, un vero e proprio sogni per i tifosi azzurri.: Marotta frena Le dichiarazione del manager dell’sufanno capire che i nerazzurri sino...

Pubblicità

ML_4fun : @news24_inter +++ Ultimora +++ Clamoroso Sottoscrizione della stampa sportiva italiana per pagare #Dybala al… - enricoI00 : 70 M per uno in scadenza è clamoroso. Il PSG negli ultimi 3 anni ha praticamente salvato il bilancio dell’Inter - andreaspinelli : @Mucio80 Oltre ad essere clamoroso è uno dei pochi a ricevere applausi da chiunque, oltre a Parma dico, ha fatto In… - MaveMonkey : Giuro che sono arrivato ad un punto in cui leggo le notizie di #Dybala sorridendo ad ognuna di esse. “Quasi fatta c… - wtfmid0ing : @furgeTX @The_spiazel_one @tancredipalmeri sei un canguro cazzo, ingiocabile. Zompi da cazzata a cazzata 1. Non si… -