CorriereCitta : Cisterna, gravissimo incidente: 8 persone in codice rosso. L’appello del Sindaco -

Il Corriere della Città

incidente poco prima delle 18 a ll'interno della galleria Covelo 1 lungo la strada ...è stato condotto in ospedale con gravi lesioni a seguito dello scontro che ha coinvolto una, un ...Non ce l'ha fatta il bimbo di poco più di un anno che è caduto in unacontenente liquidi e fanghi reflui nel cortile di casa a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. L'incidente è avvenuto ieri, martedì 31 maggio. Il piccolo, dopo l'incidente è stato ... Cisterna, gravissimo incidente: 8 persone in codice rosso. L’appello del Sindaco Cisterna. Ancora un grave incidente stradale ieri a Cisterna di Latina, ancora una volta scenario l’incrocio della via Appia con la provinciale Ninfina e via Artemide. Incidente a Cisterna L’intersezi ...Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente lungo l'Appia in territorio di Cisterna. Tre persone sono rimaste ferite, una donna in modo grave tranto che i sanitari del 118 hanno deciso ...