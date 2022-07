Cislago | incidente in Pedemontana | ha un malore e si schianta contro un’altra auto

(Di martedì 5 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Bruttooggi, intorno alle 14:20, in, nel tratto trae la A9 in direzione Bergamo. Un uomo, di 70 anni, ha accusato unmentre era alla guida e si èto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il conducente all’ospedale Sant’Anna di Como in codice rosso. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

L'è avvenuto all'altezza di Turate attorno alle 9.30. Sul posto vigili del fuoco, ... In Pedemontana A36 Ovest ma verso le 8 nel tratto A9 -si segnala un altro sinistro che ha visto ...... che terminava a, all'ingresso della Pedemontana, dove la BMW veniva trovata poco dopo ... aveva denunciato il furto della BMW poche ore dopo l'inseguimento e l', riferendo però ... Cislago: incidente in Varesina, scontro bici-auto Un uomo portato all'ospedale in codice rosso dopo un malore mentre era alla guida e il conseguente schianto contro un'altra auto. L'incidente verso le 14.20 sulla A26 est, la Pedemontana, in direzione ...CISLAGO – Oggi alle 16.25 in via Cesare Battisti, tratto locale dell’ex statale Varesina, alla periferia di Cislago scontro fra due autovetture, un uomo di 39 anni ha avuto bisogno di ...