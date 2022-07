Pubblicità

mattinodinapoli : Circumvallazione esterna, pannello si stacca dal ponte e finisce sulle auto: tre vetture danneggiate - Sole_365 : Giovedì 7 luglio alle 10.00 arriva a Giugliano un nuovo punto vendita Sole365. All’interno del Parco Commerciale Gr… -

Sole 365

Più complicato per quelli delle altre 7000 che affacciano su quello stradone senz'anima che è la. Sarebbe tutto molto più semplice se la Scugnizzeria disponesse di un piccolo ...L'europarlamentare campana Isabella Adinolfi è stata rapinata nel napoletano nella serata di venerdì. Il fatto - come riferisce SalernoToday - è accaduto lungo ladi Napoli, tra le rotonde di Villaricca e Mugnano. L'esponente di Forza Italia, impegnata in zona per alcuni appuntamenti politici, era a bordo della sua automobile quando due ... Il 7 luglio nuova apertura a Giugliano VILLARICCA – Da ormai settimane il traffico sulla circumvallazione esterna tra Giugliano e Villaricca, in direzione Lago Patria è totalmente bloccato a causa dei lavori per l’installazione della roton ...