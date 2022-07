Cinema, la crisi sbarca al Senato. Mozione bipartisan: 180 giorni prima di passare alle piattaforme (Di martedì 5 luglio 2022) La crisi delle sale Cinematografiche approda in Parlamento. Domani l’aula del Senato discuterà la Mozione bipartisan per tutelare l’attività delle sale Cinematografiche. Messe a dura prova dall’emergenza Covid. E anche dalla trasformazione del sistema di distribuzione. In particolare, la Mozione chiede un’adeguata finestra temporale, di 180 giorni, a protezione dell’uscita dei film in sala nei prossimi tre anni. Per evitare che il passaggio immediato dei film sulle piattaforme accentui la difficoltà drammatica delle sale. Il Cinema in sala rappresenta un fatto di rilevanza sociale e culturale fondamentale. Che rappresenta anche un’occasione di incontro e di socialità. Il documento porta la firma dei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 luglio 2022) Ladelle saletografiche approda in Parlamento. Domani l’aula deldiscuterà laper tutelare l’attività delle saletografiche. Messe a dura prova dall’emergenza Covid. E anche dalla trasformazione del sistema di distribuzione. In particolare, lachiede un’adeguata finestra temporale, di 180, a protezione dell’uscita dei film in sala nei prossimi tre anni. Per evitare che il passaggio immediato dei film sulleaccentui la difficoltà drammatica delle sale. Ilin sala rappresenta un fatto di rilevanza sociale e culturale fondamentale. Che rappresenta anche un’occasione di incontro e di socialità. Il documento porta la firma dei ...

