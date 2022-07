Ciclismo | Tour | Van Aert vince la 4 a tappa e consolida la maglia gialla

(Di martedì 5 luglio 2022) Calais, 5 lug. - (Adnkronos) - Archiviata la trasferta in Danimarca, ilde France fa rientro in patria per la quarta, Dunkerque-Calais di 172 km. LaWout vanin solitaria davanti a Jasper Philipsen che ha la meglio in volata su Christophe Laporte per il secondo posto, con 8" di ritardo. Mercoledì giornata 'infernale' con gli 11 settori in pavé della Lilla-Arenberg Port du Hainaut, di 153 km, una 'mini' Parigi-Roubaix, con alcuni passaggi presi in prestito dalla Regine delle Classiche: Wandignies, Brillon, Sars et Rosieres e nel finale il Wallers.

