Ciclismo | Giovanni Aleotti | “Dopo l’anno scorso è bello avere la maglia del leader”

(Di martedì 5 luglio 2022)esprime il proprio commentoaver primeggiato nella seconda tappa del Sibiu Cycling Tour, il segmento più importante dell’intera manifestazione. Il nostro connazionale ha dato spettacolo primeggiando sul Harm Vanhoucke (Lotto) e sul teammate Cian Uijtdebroeks. I due atleti in questione hanno tentato di beffare l’azzurro che ha tagliato il traguardo al top con due decimi di scarto sulla concorrenza. L’affermazione di Sibiu – Bâlea Lac è stata oltremodo importante per il nativo di Mirandola, nuovodella classifica generale. Il 23enne ha commentato ai microfoni della propria formazione: “ladel. Tutto ha funzionato perfettamente. ...

