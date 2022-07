Ciak si gira a Torvaianica, si cercano ‘aspiranti’ attori: ecco come candidarsi, i requisiti (Di martedì 5 luglio 2022) Torvaianica presto si trasformerà in un ‘set’ a cielo aperto. E i casting per reclutare ‘aspiranti’ attori tra qualche giorno prenderanno il via. Sì, perché domenica 10 luglio presso lo stabilimento al Diva, sul lungomare delle Meduse, al civico 58, i candidati potranno presentarsi, fare una sorta di ‘provino’ e sperare di rientrare in quello che sarà un nuovo progetto cinematografico. Si cercano ragazzi e ragazze dai 17 ai 22 anni A Torvaianica, sul litorale romano, per un nuovo progetto cinematografico, per i ruoli principali del film si cercano ragazzi e ragazze dai 17 ai 22 anni, di provenienza laziale anche senza alcuna esperienza nel mondo della recitazione. come presentarsi e dove I candidati dovranno presentarsi domenica 10 luglio, dalle 10 alle 18, presso lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022)presto si trasformerà in un ‘set’ a cielo aperto. E i casting per reclutaretra qualche giorno prenderanno il via. Sì, perché domenica 10 luglio presso lo stabilimento al Diva, sul lungomare delle Meduse, al civico 58, i candidati potranno presentarsi, fare una sorta di ‘provino’ e sperare di rientrare in quello che sarà un nuovo progetto cinematografico. Siragazzi e ragazze dai 17 ai 22 anni A, sul litorale romano, per un nuovo progetto cinematografico, per i ruoli principali del film siragazzi e ragazze dai 17 ai 22 anni, di provenienza laziale anche senza alcuna esperienza nel mondo della recitazione.presentarsi e dove I candidati dovranno presentarsi domenica 10 luglio, dalle 10 alle 18, presso lo ...

