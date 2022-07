“Ci ha lasciati”. Il triste annuncio di Roby Facchinetti: “Un nuovo lutto nella musica italiana” (Di martedì 5 luglio 2022) Probabilmente questo è uno dei periodi peggiori per Roby Facchinetti, indimenticabile membro dei Pooh. Un fiume di disgrazie sta affliggendo lui ed i suoi compagni di avventure musicali. Prima si è spento il loro batterista Stefano D’Orazio, poi il tutto fare Dumbo, Daniele Togni, e, solo pochi giorni dopo, il giovane manager Alex De Benedectis. Non solo, perché giusto qualche mese fa Red Canzian è stato afflitto da un brutta infezione cardiaca che lo aveva costretto ad una lunga riabilitazione, non il primo problema di questo tipo vissuto dal collega di Roby Facchinetti e degli altri compari. Ancor prima Dodi Battaglia ha perso la moglie 51enne. Ora si trovano a salutare un altro amico. Roby Facchinetti, il dolore per la morte di Cripezzi “Un ... Leggi su tuttivip (Di martedì 5 luglio 2022) Probabilmente questo è uno dei periodi peggiori per, indimenticabile membro dei Pooh. Un fiume di disgrazie sta affliggendo lui ed i suoi compagni di avventureli. Prima si è spento il loro batterista Stefano D’Orazio, poi il tutto fare Dumbo, Daniele Togni, e, solo pochi giorni dopo, il giovane manager Alex De Benedectis. Non solo, perché giusto qualche mese fa Red Canzian è stato afflitto da un brutta infezione cardiaca che lo aveva costretto ad una lunga riabilitazione, non il primo problema di questo tipo vissuto dal collega die degli altri compari. Ancor prima Dodi Battaglia ha perso la moglie 51enne. Ora si trovano a salutare un altro amico., il dolore per la morte di Cripezzi “Un ...

