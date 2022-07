Choc nella Premier League: famosissimo calciatore arrestato per stupro (Di martedì 5 luglio 2022) Sarebbe successo tutto un mese fa, quando la ragazza è andata a denunciare alla polizia. L’avrebbe prima aggredita, poi violentata e stuprata. Questa la notizia che circola da diversi giorni sul web e che sembra sia stata confermata dagli agenti con l’arresto del calciatore. Ecco i dettagli. calciatore arrestato per stupro Per l’ennesima volta la Premier League è al centro di uno scandalo a sfondo sessuale. Secondo quanto riporta Telegraph, il ragazzo in questione avrebbe 30 anni, militante nel massimo campionato inglese, arrestato poche ore fa a Londra. Per motivi legali, il suo nome non è ancora pubblico e la vicenda è sotto indagine. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) Sarebbe successo tutto un mese fa, quando la ragazza è andata a denunciare alla polizia. L’avrebbe prima aggredita, poi violentata e stuprata. Questa la notizia che circola da diversi giorni sul web e che sembra sia stata confermata dagli agenti con l’arresto del. Ecco i dettagli.perPer l’ennesima volta laè al centro di uno scandalo a sfondo sessuale. Secondo quanto riporta Telegraph, il ragazzo in questione avrebbe 30 anni, militante nel massimo campionato inglese,poche ore fa a Londra. Per motivi legali, il suo nome non è ancora pubblico e la vicenda è sotto indagine. su Il Corriere della Città.

