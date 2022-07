Chiudere le montagne a rischio, gli esperti: “No a onde emozionali” (Di martedì 5 luglio 2022) Dall’uso di strumenti tecnologici ai provvedimenti dei sindaci, a Courmayeur un’ordinanza blocca la strada verso il Planpincieux Leggi su lastampa (Di martedì 5 luglio 2022) Dall’uso di strumenti tecnologici ai provvedimenti dei sindaci, a Courmayeur un’ordinanza blocca la strada verso il Planpincieux

Pubblicità

markimarkitos : @VAbbondanti @AcribusFlammis @mariarosariaFo8 esatto , ma qui ci sono superesperte/i che parlano di “scalate” inve… - frances88451672 : RT @hystrionico1984: @EnricoLetta Il paese catatonico segue la vostra linea: chiudere le montagne in inverno e aprirle in estate. - Giusy29037023 : RT @hystrionico1984: @EnricoLetta Il paese catatonico segue la vostra linea: chiudere le montagne in inverno e aprirle in estate. - SbrizzaClaudio : RT @hystrionico1984: @EnricoLetta Il paese catatonico segue la vostra linea: chiudere le montagne in inverno e aprirle in estate. - pio_rocchi : RT @hystrionico1984: @EnricoLetta Il paese catatonico segue la vostra linea: chiudere le montagne in inverno e aprirle in estate. -