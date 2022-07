Pubblicità

NienteQ : RT @Beaoh11: Dopo la tragedia della Marmolada: 'Chiudere le montagne!' ... Sì, è stato detto e scritto. - Beaoh11 : Dopo la tragedia della Marmolada: 'Chiudere le montagne!' ... Sì, è stato detto e scritto. - aggravivda : 'Chiudere le montagne..' affermazione suggestiva e al contempo ridicola. Rispetto per la montagna e prudenza totale… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Chiudere le montagne a rischio, gli esperti: “No a onde emozionali” - infoitinterno : Chiudere le montagne a rischio, gli esperti: “No a onde emozionali” -

Vengono affrontate comefacili perché lo sono state fino ad adesso, ora bisognerà stare ...e continua e nel momento in cui c'è una situazione meteorologica di un certo tipo bisogna. ...... droni e unità cinofile Le vittime " Erica, Paolo e Tommaso: quei sogni infranti sul ghiacciaio Il governo " Draghi: "Inquietante, non accada mai più" L'analisi "lea rischio, gli ...Da questa mattina alcuni escursionisti hanno imboccato il percorso che conduce a Pian dei Fiacconi. In corso una riunione per stabilire come chiudere gli accessi. Ma la chiusura della montagna fa disc ...I residenti lamentano camper posteggiati 24 ore su 24, ma il cartello consente di fermarsi solo dalle 8 alle 21 ...