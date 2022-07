Chicago | sparatoria nel giorno dell’Indipendenza | 6 morti e 20 feriti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 luglio 2022) Ancora una terribilenegli Stati Uniti. Questa volta i terribili fatti gettano ombra su un momento importante ed altamente simbolico della nazione. Laè infatti avvenuta ieri, 4 luglio,americana. Leggi anche: Strage di bambini in una scuola elementare in Texas: uccise 21 persone, 19 sono bambini Strage di: i fatti Ha aperto il fuoco sui partecipanti durante la parata del 4 luglio, un gesto folle e che è costato la vita a sei persone. Almeno venti invece le persone rimaste ferite. Insomma, unche doveva essere spensierato e all’insegna delle celebrazioni si è invece tramutato in una tragedia. Chi è l’uomo che ha esploso il fuoco Il giovane sospettato di aver sparato, Robert E. Bobby Crimo III è stato catturato alcune ore ...