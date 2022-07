Chiara Ferragni cena in reggiseno, sui social scoppia la bufera (Di martedì 5 luglio 2022) Chiara Ferragni ne combina un'altra delle sue. Questa volta decide di farsi vedere vestita solo di un reggiseno di perle. E così va a cena. Tutto postato e testimoniato sulla sua pagina Instagram dove si legge Hotel de Crillon e un laconico "Bonjour Paris". Poi le foro che la ritraggono coperta solo con un reggiseno di perle e un pantalone nero di "dubbio" gusto. Almeno a leggere i giudizi tranchant che scrivono i suoi follower. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022)ne combina un'altra delle sue. Questa volta decide di farsi vedere vestita solo di undi perle. E così va a. Tutto postato e testimoniato sulla sua pagina Instagram dove si legge Hotel de Crillon e un laconico "Bonjour Paris". Poi le foro che la ritraggono coperta solo con undi perle e un pantalone nero di "dubbio" gusto. Almeno a leggere i giudizi tranchant che scrivono i suoi follower. Visualizza questo post su Instagram ...

Pubblicità

CarloVerdelli : Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma n… - Agenzia_Ansa : Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il… - IlContiAndrea : Chiara Ferragni la vera star #LoveMi - tempoweb : Chiara Ferragni cena in reggiseno, sui social scoppia la bufera. Cosa le dicono - jaiyeoriestyle_ : RT Chiara Ferragni rocks wearing Dior Micro Lady Bag and Dior Rope Sandals - Instagram iPhone X… -