Chi vuole sposare mia mamma?, Corrado Oddi è il maggiordomo del dating show condotto da Caterina Balivo e in onda ogni mercoledì a partire dalle ore 21.30 su TV8 Corrado Oddi torna in televisione, in un ruolo del tutto inedito rispetto a quelli interpretati finora ma non per questo meno intrigante. Affascinante e senza tempo. È infatti il maggiordomo in Chi vuole sposare mia mamma?, il dating show, condotto da Caterina Balivo, che, dopo il debutto dello scorso 22 giugno, andrà in onda ogni mercoledì, a partire dalle ore 21.30 su TV8 e in diretta streaming sul sito ufficiale di TV8. In una romantica villa, dotata di tutti i comfort e immersa nella natura, mamme single, accompagnate da un figlio o una figlia ormai adulti, conoscono una schiera di pretendenti, animate dalla voglia di rimettersi in gioco ...

