Chi sono le vittime e i dispersi della strage della Marmolada: «Ogni giorno troviamo pezzi di persone» (Di martedì 5 luglio 2022) Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani sono tre delle sette vittime accertate della tragedia della Marmolada. Tredici i dispersi, tra cui dieci italiani e tre di nazionalità ceca. Tra questi si conoscono i nomi di Davide Miotti, Erica Campagnaro, Niccolò Zavatta, Liliana Bertoldi, Davide Carnielli. Un escursionista austriaco che figurava nella lista dei dispersi è invece incolume. Contattato dalle autorità consolari, ha dato sue notizie. Le autorità stanno ancora accertando la proprietà di quattro delle 16 auto parcheggiate nei pressi dei sentieri che portano al ghiacciaio con targhe straniere: una tedesca, due ceche e una ungherese. Secondo le autorità sarà difficile trovarli ancora vivi. «Ogni ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Danitre delle setteaccertatetragedia. Tredici i, tra cui dieci italiani e tre di nazionalità ceca. Tra questi si conoscono i nomi di Davide Miotti, Erica Campagnaro, Niccolò Zavatta, Liliana Bertoldi, Davide Carnielli. Un escursionista austriaco che figurava nella lista deiè invece incolume. Contattato dalle autorità consolari, ha dato sue notizie. Le autorità stanno ancora accertando la proprietà di quattro delle 16 auto parcheggiate nei pressi dei sentieri che portano al ghiacciaio con targhe straniere: una tedesca, due ceche e una ungherese. Secondo le autorità sarà difficile trovarli ancora vivi. «...

Pubblicità

borghi_claudio : Vedo troppa gente che di fronte a una disgrazia terribile invece di tacere e pregare non vede l'ora di partire con… - agorarai : 'Tanti elementi vanno contro l'uscita del M5S dal governo, da Grillo al PD, ma sono scuse campata in aria perché Dr… - enpaonlus : Finisce in un canale e muore, a dare l’allarme il suo cane Black: dopo l’incidente è tornato dagli amici del propri… - Grazia_MB : RT @Vale22046: 'Le brave persone sono spesso ingenue, i loro sguardi magici e i sorrisiOnesti Il loroCuore nasconde sconfitte segrete, fer… - filippo95239679 : @tradori @millywo Solo noi italiani siamo dei pecoroni e gli lasciamo fare tutto,e contro di noi. Che tristezza e c… -