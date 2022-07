Cervino, incidente fatale per due alpinisti (Di martedì 5 luglio 2022) Sono precipitati per circa 400 metri, presso la Cresta del Leone, sul versante italiano del Cervino, due alpinisti svizzeri. Non ci sono testimoni dell’accaduto e non era stato diramato alcun segnale di soccorso. Le ricerche sono iniziate lunedì scorso a seguito della denuncia delle autorità svizzere. L’accaduto è ancora molto poco chiaro per le unità che hanno recuperato i corpi. Si ipotizza un incidente, come la caduta di un masso o la natura poco sicura di un appiglio. Incerto anche il luogo dell’incidente, chiaramente superiore in altitudine rispetto al luogo di ritrovamento dei cadaveri. Secondo le prime indiscrezioni, uno dei due potrebbe avere 29 anni. Si attendono ulteriori aggiornamenti. Due alpinisti precipitano dalla Cresta del Leone: le vittime sono senza documenti, incerto il luogo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Sono precipitati per circa 400 metri, presso la Cresta del Leone, sul versante italiano del, duesvizzeri. Non ci sono testimoni dell’accaduto e non era stato diramato alcun segnale di soccorso. Le ricerche sono iniziate lunedì scorso a seguito della denuncia delle autorità svizzere. L’accaduto è ancora molto poco chiaro per le unità che hanno recuperato i corpi. Si ipotizza un, come la caduta di un masso o la natura poco sicura di un appiglio. Incerto anche il luogo dell’, chiaramente superiore in altitudine rispetto al luogo di ritrovamento dei cadaveri. Secondo le prime indiscrezioni, uno dei due potrebbe avere 29 anni. Si attendono ulteriori aggiornamenti. Dueprecipitano dalla Cresta del Leone: le vittime sono senza documenti, incerto il luogo ...

