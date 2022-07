CdS – Roma, incontro con l’agente di Zaniolo: la situazione (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 22:21:43 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Roma – Nicolò Zaniolo protagonista di questa prima giornata di allenamenti a Trigoria. Prima per i selfie firmati ai tifosi che gli imploravano di restare alla Roma, poi per l’incontro andato in scena al Fulvio Bernardini tra Tiago Pinto e il suo agente, Claudio Vigorelli. Dalla chiacchierata non sono emerse grandi novità sul fronte cessione. Fin qui la Juventus sta studiando una possibile formula per l’offerta ufficiale (prestito con obbligo di riscatto), ma non è stata recapitata alla Roma. Non ci sono inoltre stati contatti diretti tra società né offerte presentate tramite il procuratore. Tiago Pinto ha ribadito la linea della Roma: verranno ... Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 22:21:43 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport:– Nicolòprotagonista di questa prima giornata di allenamenti a Trigoria. Prima per i selfie firmati ai tifosi che gli imploravano di restare alla, poi per l’andato in scena al Fulvio Bernardini tra Tiago Pinto e il suo agente, Claudio Vigorelli. Dalla chiacchierata non sono emerse grandi novità sul fronte cessione. Fin qui la Juventus sta studiando una possibile formula per l’offerta ufficiale (prestito con obbligo di riscatto), ma non è stata recapitata alla. Non ci sono inoltre stati contatti diretti tra società né offerte presentate tramite il procuratore. Tiago Pinto ha ribadito la linea della: verranno ...

