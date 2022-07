Caterina Balivo si mostra di nuovo in costume | Mi piace mangiare | boom di commenti sui social

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 5 luglio 2022)è una delle conduttrici più amate in Italia. Dopo una breve periodo in cui è stata lontana dalla televisione, è tornata ed ha raddoppiato, venendo ingaggiata sia da Tv8 che dalla Rai. Suiha condiviso uno scatto inche ha fatto discutere molto.è diventata famosa nel decennio che va dal 2010 al 2020. I programmi che l'hanno resa davvero popolare sono, tra tutti, due: "Detto fatto" e "Vieni da me". Il primo incarico in Rai, però, lo ebbe da giovanissima per un ruolo totalmente diverso: a vent'anni è stata una delle vallette di Fabrizio Frizzi nel popolare show 'Scommettiamo che...'. Dai concorsi di bellezza è gradualmente passata al giornalismo e alla conduzione, ricevendo ruoli in programmi più o meno importanti in Rai e su ...