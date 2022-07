Pubblicità

Pres_Casellati : La mia presenza ad #Algeri sottolinea i profondi legami di amicizia e collaborazione tra i nostri Paesi. Sono rimas… -

Agenzia ANSA

Il Presidente del Senato, Elisabetta, è oggi inper partecipare in rappresentanza del Capo dello Stato alle celebrazioni del 60° anniversario dell'indipendenza della Repubblica democratica e popolare di. '"La ...La presidente del Senato italiano, Elisabetta, è giunta, nella tarda notte di ieri, inper partecipare alle celebrazioni del 60esimo anniversario del "ripristino della sovranità nazionale", festa celebrata il 5 luglio. ... Casellati in Algeria per 60esimo anniversario Indipendenza - Ultima Ora Il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, è oggi in Algeria per partecipare in rappresentanza del Capo dello Stato alle celebrazioni del 60° anniversario dell'indipendenza della Repubblica democ ...