Caro bollette | in Italia Iva sul gas ancora al 5% Dal Belgio alla Spagna | la mappa delle aliquote nella Ue

(Di martedì 5 luglio 2022) In attesariforme strutturali chieste da Bruxelles, gli Stati si muovono in ordine sparso. Inprorogato il taglio dell’imposta fino al 30 settembre

Il Sole 24 ORE

Il decreto, che conferma anche l'alleggerimento degli oneri di sistema nelledell'energia, ...di aprile aveva chiesto ai 27 ministri Ecofin più coordinamento sulle misure contro il...Per risparmiare sulleecco 3 strumenti che consentono di pagare meno e affrontare meglio ilenergia Una delle chiavi per risparmiare sulledi luce e gas è avere ben chiaro che ... Caro bollette, Iva sul gas ancora al 5%: dal Belgio alla Spagna valzer di aliquote nella Ue In attesa delle riforme strutturali chieste da Bruxelles, gli Stati si muovono in ordine sparso. In Italia prorogato il taglio dell’imposta fino al 30 settembre ...LIMANA - Aumenta tutto e aumentano anche le tariffe per i servizi agli anziani del Comune di Limana, dalla gestione in casa di riposo ai servizi domiciliari. Una mossa al rialzo ...