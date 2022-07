Carmen Di Pietro, ennesima follia su Instagram: ecco cosa ha costretto a fare suo figlio Alessandro Iannoni (Di martedì 5 luglio 2022) Da quando questa sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi è giunta al termine, la coppia mamma-figlio formata dalla simpaticissima Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni sta pubblicando una serie di Instagram Stories con l'obiettivo si intrattenerci e divertirci con i loro siparietti comici. Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni hanno iniziato la loro avventura a L'Isola dei Famosi col botto: la loro è stata una delle coppie più divertenti e chiacchierate in assoluto. Un perfetto connubio tra una madre esigente e super apprensiva, e un figlio accondiscendente, con qualche guizzo di ribellione. Purtroppo madre e figlio, a un certo punto del gioco, hanno dovuto separarsi quando ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 5 luglio 2022) Da quando questa sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi è giunta al termine, la coppia mamma-formata dalla simpaticissimaDista pubblicando una serie diStories con l'obiettivo si intrattenerci e divertirci con i loro siparietti comici.Dihanno iniziato la loro avventura a L'Isola dei Famosi col botto: la loro è stata una delle coppie più divertenti e chiacchierate in assoluto. Un perfetto connubio tra una madre esigente e super apprensiva, e unaccondiscendente, con qualche guizzo di ribellione. Purtroppo madre e, a un certo punto del gioco, hanno dovuto separarsi quando ...

Pubblicità

SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato #carmendipietro, con lei abbiamo parlato dell'esperienza all'#isola, degli inizi in #tv, del s… - moodygivrl : RT @tvstellare: Carmen Di Pietro a Fanpage. STO ROTOLANDO A TERRA. - zazoomblog : “Già un nuovo lavoro”. Carmen Di Pietro dopo l’Isola dei Famosi sorride alla bella notizia - #nuovo #lavoro”.… - scrabionata : Non posso concludere la mia giornata senza guardare le storie di Carmen Di Pietro e Alessandro, tolgono i pensieri… - CheDonnait : Carmen Di Pietro pronta per una nuova avventura #isola -