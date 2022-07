Carmen Dell’Orefice | icona della moda dal 1947

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 luglio 2022)è attualmente la top model con più anni di carriera alle spalle, ben 75. Oggi all’età di 91 anni non ha perso il suo fascino, comparendo in copertine e richiesta come ospite in ancora tantissime catwalks. Fino a qualche anno fa una carriera così longeva, per una donna era impensabile, poiché dopo una “certa età” non si era più considerate presentabili.è riuscita ad abbattere l’age gap, ed è considerata ancora come una delle top model più interessanti e richieste nel mondo. Con l’avvenire dell’era del post-demografico il target non si individua più con l’età, ma bensì con lo stile di vita. L’eterna mo: un esempio di body posivityin Chanel nel numero ...