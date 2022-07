Carlos Alcaraz e il singolare look sfoggiato nel match contro Sinner: ecco perché lo ha fatto (Di martedì 5 luglio 2022) Carlos Alcaraz nel match di ottavi di finale a Wimbledon contro Jannik Sinner oltre ad aver dato vita a una partita spettacolare si è fatto notare per un altro particolare curioso: il look. Il giovane tennista spagnolo, infatti, si è presentato sul Centrale con un braccio coperto e uno scoperto: sotto la t-shirt il braccio destro era completamente nascosto da un tessuto bianco, al contrario il sinistro era spoglio. fatto che si era già verificato nei turni precedenti. Quale motivo ha spinto Alcaraz ha scegliere questo completo? Il singolare abbigliamento serve a nascondere e proteggere il gomito destro, dove ha una fasciatura per proteggere l’articolazione. Qualche settimana fa, infatti, aveva avuto un infortunio che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022)neldi ottavi di finale a WimbledonJannikoltre ad aver dato vita a una partita spettacolare si ènotare per un altro particolare curioso: il. Il giovane tennista spagnolo, infatti, si è presentato sul Centrale con un braccio coperto e uno scoperto: sotto la t-shirt il braccio destro era completamente nascosto da un tessuto bianco, al contrario il sinistro era spoglio.che si era già verificato nei turni precedenti. Quale motivo ha spintoha scegliere questo completo? Ilabbigliamento serve a nascondere e proteggere il gomito destro, dove ha una fasciatura per proteggere l’articolazione. Qualche settimana fa, infatti, aveva avuto un infortunio che ...

