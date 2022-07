Cannabis, i parlamentari della Lega avvertono: «Siamo pronti alle barricate in Aula» (Di martedì 5 luglio 2022) I parlamentari della Lega minacciano le barricate in Aula contro il disegno di legge sulla Cannabis. Fonti del partito fanno sapere che qualora la sinistra continuasse a insistere sul tema abbraccerebbero la linea della «tolleranza zero» di Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio ha fatto sapere che non farà «sconti». Si tratta, a suo dire, di una «gravissima e inaccettabile provocazione» della sinistra. Sulla questione, come anche sullo Ius scholae, si registrano forti tensioni nel governo. La scorsa settimana il deputato Mario Lolini, che coordina il partito in Toscana, aveva annunciato che i leghisti avrebbero fatto «le barricate contro la Legalizzazione delle droghe e la cittadinanza italiana agli ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Iminacciano leincontro il disegno di legge sulla. Fonti del partito fanno sapere che qualora la sinistra continuasse a insistere sul tema abbraccerebbero la linea«tolleranza zero» di Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio ha fatto sapere che non farà «sconti». Si tratta, a suo dire, di una «gravissima e inaccettabile provocazione»sinistra. Sulla questione, come anche sullo Ius scholae, si registrano forti tensioni nel governo. La scorsa settimana il deputato Mario Lolini, che coordina il partito in Toscana, aveva annunciato che i leghisti avrebbero fatto «lecontro lalizzazione delle droghe e la cittadinanza italiana agli ...

