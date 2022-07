“Canale 616” | l’inquietante romanzo di Marco De Fazi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 luglio 2022)616 diDeè unthriller soprannaturale edito Rossini Editore. Un testo che raggiunge vertici di puro horror, suspance e mistero.De, ”616”: mistero, orrore e colpi di scena Credits: Diffondilibro”616” è il nuovodiDeedito Rossini Editore; una storia ricca di intrighi e misteri che ruota attorno a un essere maligno approdato in città. La trama si svolge in una piccola città della provincia americana, sconvolta dall’improvvisa presenza di un’entità malefica: «È come se il male si fosse riversato nelle nostre strade, come un fiume in piena che ha divelto gli argini». Sono tanti e vari i personaggi che abitano in ...