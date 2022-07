Canale 5: come cambia il daytime per lasciare spazio alla Presentazione dei Palinsesti (Di martedì 5 luglio 2022) Piersilvio Berlusconi cambiamenti nel daytime odierno di Canale 5. Per fare spazio al filmato dei Palinsesti per la stagione 2022/2023, in programma prima del TG5 delle 20, l’ammiraglia Mediaset rimescola alcuni tasselli del suo daytime. In particolare non ci sarà il film in rosa del tardo pomeriggio, sostituito da Terra Amara. La nuova saga turca (qui gli ascolti del debutto) partirà alle 15.45 circa per protrarsi fino alle 18.20, orario in cui anticipa la partenza la consueta replica di Avanti un Altro. Terra Amara Di seguito un recap schematico: 13.45 Beautiful 14.10 Una Vita 14.45 Un Altro Domani 15.45 Terra Amara 18.20 Avanti un Altro 19.30 Presentazione Palinsesti Mediaset >>> Canale 5, Palinsesti ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 5 luglio 2022) Piersilvio Berlusconimenti nelodierno di5. Per fareal filmato deiper la stagione 2022/2023, in programma prima del TG5 delle 20, l’ammiraglia Mediaset rimescola alcuni tasselli del suo. In particolare non ci sarà il film in rosa del tardo pomeriggio, sostituito da Terra Amara. La nuova saga turca (qui gli ascolti del debutto) partirà alle 15.45 circa per protrarsi fino alle 18.20, orario in cui anticipa la partenza la consueta replica di Avanti un Altro. Terra Amara Di seguito un recap schematico: 13.45 Beautiful 14.10 Una Vita 14.45 Un Altro Domani 15.45 Terra Amara 18.20 Avanti un Altro 19.30Mediaset >>>5,...

