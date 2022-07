Campionato Italiano Team Race – Meteor, titolo difeso da La Spezia (Di martedì 5 luglio 2022) Missione compiuta: Michele Marin, Biagio Pergola, Andrea Tiberti e Luca Bettanin della Flotta di La Spezia hanno difeso il titolo e si sono aggiudicati nelle acque di casa la terza edizione del Campionato Italiano Team Race – Meteor (Trofeo Paolo Campisi). Otto Team e sedici equipaggi si sono affrontati in una competizione che è stata capace di innovarsi, pur rimanendo ancorata ai suoi valori originari e al suo carattere amatoriale. Il gioco di squadra formula vincente al Campionato Italiano Team Race Una vera e propria festa della vela è andata in scena sabato 2 e domenica 3 luglio. Grande innovazione è risultata la Team Race, una ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 5 luglio 2022) Missione compiuta: Michele Marin, Biagio Pergola, Andrea Tiberti e Luca Bettanin della Flotta di Lahannoile si sono aggiudicati nelle acque di casa la terza edizione del(Trofeo Paolo Campisi). Ottoe sedici equipaggi si sono affrontati in una competizione che è stata capace di innovarsi, pur rimanendo ancorata ai suoi valori originari e al suo carattere amatoriale. Il gioco di squadra formula vincente alUna vera e propria festa della vela è andata in scena sabato 2 e domenica 3 luglio. Grande innovazione è risultata la, una ...

