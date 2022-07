Camilla in prima pagina su “Life”, da futura regina (Di martedì 5 luglio 2022) Camilla Parker-Bowles è conosciuta oramai come la duchessa di Cornovaglia. La regina Elisabetta l’ha indicata ufficialmente come futura regina consorte. Motivi per cui la Famiglia Reale si appresta a celebrare in pompa magna i suoi 75 anni. In occasione del suo compleanno la rivista Country Life le ha dedicato la copertina del prossimo numero. La stessa Camilla ha rivelato sui propri canali social di essere la cover star e la guest editor dell’edizione commemorativa della rivista in occasione del suo 75esimo compleanno e del 125esimo anniversario della rivista. Il numero di Country Life che sarà pubblicato la prossima settimana, dunque, vede proprio la moglie del principe Carlo in prima pagina. AnsaTramite il profilo social di Clarence ... Leggi su velvetmag (Di martedì 5 luglio 2022)Parker-Bowles è conosciuta oramai come la duchessa di Cornovaglia. LaElisabetta l’ha indicata ufficialmente comeconsorte. Motivi per cui la Famiglia Reale si appresta a celebrare in pompa magna i suoi 75 anni. In occasione del suo compleanno la rivista Countryle ha dedicato la copertina del prossimo numero. La stessaha rivelato sui propri canali social di essere la cover star e la guest editor dell’edizione commemorativa della rivista in occasione del suo 75esimo compleanno e del 125esimo anniversario della rivista. Il numero di Countryche sarà pubblicato la prossima settimana, dunque, vede proprio la moglie del principe Carlo in. AnsaTramite il profilo social di Clarence ...

