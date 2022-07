Caldo e siccità: così i ghiacciai d’Italia rischiano l’effetto Marmolada a causa del cambiamento climatico (Di martedì 5 luglio 2022) Il disastro della Marmolada ci mette di fronte a un fatto: i ghiacciai sono sempre più deboli, e sempre meno estesi. Al momento del distacco del seracco sulla regina delle Dolomiti c’erano 10 gradi sopra lo zero. Solo una delle manifestazioni di una temperatura eccessiva che mette a rischio buona parte dei 903 ghiacciai italiani, molti dei quali sotto i 4000 metri di quota. In Italia la superficie totale dei ghiacciai è 369 chilometri quadrati, il 13% in meno che nel 2010. Rispetto al 1970, la diminuzione è del 30%. A metà 1800 era di oltre 700 chilometri quadrati. Negli ultimi 10 anni, il ritiro medio è stato dell’1,1% annuo, spiega La Stampa. Dal 1850, la temperatura lungo l’arco glaciale alpino è aumentata di 2 gradi. «Se pensiamo alle Alpi orientali, alla Marmolada, sono tutti ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Il disastro dellaci mette di fronte a un fatto: isono sempre più deboli, e sempre meno estesi. Al momento del distacco del seracco sulla regina delle Dolomiti c’erano 10 gradi sopra lo zero. Solo una delle manifestazioni di una temperatura eccessiva che mette a rischio buona parte dei 903italiani, molti dei quali sotto i 4000 metri di quota. In Italia la superficie totale deiè 369 chilometri quadrati, il 13% in meno che nel 2010. Rispetto al 1970, la diminuzione è del 30%. A metà 1800 era di oltre 700 chilometri quadrati. Negli ultimi 10 anni, il ritiro medio è stato dell’1,1% annuo, spiega La Stampa. Dal 1850, la temperatura lungo l’arco glaciale alpino è aumentata di 2 gradi. «Se pensiamo alle Alpi orientali, alla, sono tutti ...

Pubblicità

EleonoraEvi : #nucleare affidabile? Ma per favore! Caldo e #siccità già da anni riducono produzione energia da nucleare, che nece… - europaverde_it : RT @EleonoraEvi: #nucleare affidabile? Ma per favore! Caldo e #siccità già da anni riducono produzione energia da nucleare, che necessita d… - pbenedetti50 : RT @MarcoNoel19: Non oso immaginare se in questo periodo di pandemia, guerra, siccità, crisi economica e tensioni sociali facesse anche cal… - lavitaesemplice : RT @MarcoNoel19: Non oso immaginare se in questo periodo di pandemia, guerra, siccità, crisi economica e tensioni sociali facesse anche cal… - blusewillis1 : RT @MarcoNoel19: Non oso immaginare se in questo periodo di pandemia, guerra, siccità, crisi economica e tensioni sociali facesse anche cal… -