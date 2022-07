Caldo, allerta massima: domani bollino rosso in 9 città (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – domani l’ondata di calore avvolgerà principalmente il Centro-Sud, 9 su 27 le città da bollino rosso (livello di allerta 3, il massimo): Cagliari, Catania, Frosinone, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Rieti, Roma. E’ quanto sottolinea il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Al Nord invece si inizia a respirare: Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Torino, Venezia e Verona, da bollino verde. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) –l’ondata di calore avvolgerà principalmente il Centro-Sud, 9 su 27 leda(livello di3, il massimo): Cagliari, Catania, Frosinone, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Rieti, Roma. E’ quanto sottolinea il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Al Nord invece si inizia a respirare: Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Torino, Venezia e Verona, daverde. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

