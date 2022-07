Calciomercato Torino, Juric vuole Kumbulla per rinforzare la difesa: i dettagli sulla trattativa (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato Torino: per sostituire il partente Bremer, l’allenatore granata Juric vorrebbe puntare tutto su Kumbulla Il Torino è alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo, soprattutto considerando la sempre più probabile partenza di Gleison Bremer. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo numero uno di Juric è Marash Kumbulla; già allenato ai tempi del Verona. Il problema, però, è il prezzo dato che la Roma lo acquistò dall’Hellas per 26 milioni. La quadra potrebbe essere trovata in un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Tocca ai giallorossi dare il via libera alla trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022): per sostituire il partente Bremer, l’allenatore granatavorrebbe puntare tutto suIlè alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo, soprattutto considerando la sempre più probabile partenza di Gleison Bremer. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo numero uno diè Marash; già allenato ai tempi del Verona. Il problema, però, è il prezzo dato che la Roma lo acquistò dall’Hellas per 26 milioni. La quadra potrebbe essere trovata in un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Tocca ai giallorossi dare il via libera alla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

