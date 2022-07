Calciomercato Serie A LIVE: il Chelsea spinge per De Ligt, Juric vuole Kumbulla, il Milan si muove per De Ketelaere (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 5 LUGLIO La Sampdoria ha ceduto Yoshida, ufficiale il suo passaggio allo Schalke 04 (CLICCA QUI)Juric vuole Kumbulla, il difensore della Roma entra nei radar del Torino (CLICCA QUI)E’ ufficiale Origi, il Milan comunica l’acquisto dell’attaccante ex LIVErpool (CLICCA QUI)Per De Ligt il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 5 LUGLIO La Sampdoria ha ceduto Yoshida, ufficiale il suo passaggio allo Schalke 04 (CLICCA QUI), il difensore della Roma entra nei radar del Torino (CLICCA QUI)E’ ufficiale Origi, ilcomunica l’acquisto dell’attaccante exrpool (CLICCA QUI)Per Deil ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Derby per #Dybala: all'Inter serve tempo e il Milan... #calciomercato - DiMarzio : #SerieB, #Calciomercato | #Venezia, #Nani proseguirà la sua carriera al Melbourne Victory - internewsit : Bellanova, la Lega Serie A ufficializza il suo arrivo all'Inter: la formula - - Calciodiretta24 : Calciomercato live streaming estate 2022 di Serie C su Eleven Sports - PSGRelay : RT @peppipatti: In caso si concretizzasse il passaggio dal #Sassuolo al #PSG di #Scamacca, diventerebbe il secondo italiano più pagato di s… -

La parlata in cörsivœ irrompe nel calciomercato di Serie A: “Tifosiii, ho rinnovatiooo” Sport Fanpage Marotta "Dybala In attacco Inter a posto" (ANSA) - MILANO, 05 LUG - 'Dybala fa parte del gruppo dei giocatori svincolati ed è la prima volta che così tanti giocatori sono svincolati. È ... Calcio: Inzaghi, ‘Lukaku grandissimo colpo ma anche l’anno scorso Inter miglior attacco’ La mia società quest’anno mi ha messo al corrente che c’era l’opportunità di farlo tornare e credo sia un grandissimo colpo, fermo restando che l’attacco dell’Inter l’anno scorso è stato il migliore ... (ANSA) - MILANO, 05 LUG - 'Dybala fa parte del gruppo dei giocatori svincolati ed è la prima volta che così tanti giocatori sono svincolati. È ...La mia società quest’anno mi ha messo al corrente che c’era l’opportunità di farlo tornare e credo sia un grandissimo colpo, fermo restando che l’attacco dell’Inter l’anno scorso è stato il migliore ...