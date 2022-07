Calciomercato Roma, niente da fare per Isco: lo spagnolo ha rifiutato i giallorossi (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato Roma: si sarebbe chiusa la pista Isco per i giallorossi. Lo spagnolo avrebbe infatti rifiutato la squadra della Capitale Nella giornata di ieri era impazzata in Spagna la voce di un accordo ormai certo tra la Roma e Isco, calciatore svincolato dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid. Secondo quanto riportato da AS, invece, la pista si sarebbe già chiusa con lo spagnolo che avrebbe rifiutato l’offerta dei giallorossi. L’intenzione del trequartista, infatti, sarebbe quella di restare in Liga o quantomeno trasferirsi in una squadra che giochi la Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022): si sarebbe chiusa la pistaper i. Loavrebbe infattila squadra della Capitale Nella giornata di ieri era impazzata in Spagna la voce di un accordo ormai certo tra la, calciatore svincolato dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid. Secondo quanto riportato da AS, invece, la pista si sarebbe già chiusa con loche avrebbel’offerta dei. L’intenzione del trequartista, infatti, sarebbe quella di restare in Liga o quantomeno trasferirsi in una squadra che giochi la Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

