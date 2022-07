Calciomercato Lazio, accordo col Verona per Casale: Lotito deve limare gli ultimi dettagli (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti hanno ormai messo a segno il colpo Casale dal Verona, il presidente Lotito deve solo limare gli ultimi dettagli Dopo Mario Gila, pronto a sbarcare a Roma nelle prossime ore, la Lazio si appresta a chiudere anche il colpo Nicolò Casale per rinforzare la difesa. Come riportato da Il Messaggero, infatti, i biancocelesti avrebbero trovato l’accordo con il Verona sulla base di 8 milioni più 2 di bonus. Colpo in dirittura d’arrivo, con Lotito che deve limare un ultimo dettaglio: ovvero la diLazione del pagamento all’Hellas. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022): i biancocelesti hanno ormai messo a segno il colpodal, il presidentesologliDopo Mario Gila, pronto a sbarcare a Roma nelle prossime ore, lasi appresta a chiudere anche il colpo Nicolòper rinforzare la difesa. Come riportato da Il Messaggero, infatti, i biancocelesti avrebbero trovato l’con ilsulla base di 8 milioni più 2 di bonus. Colpo in dirittura d’arrivo, concheun ultimoo: ovvero la dine del pagamento all’Hellas. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

