Calciomercato Juventus, si valuta un ritorno dalla Spagna: le ultime (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo l'ormai quasi certo arrivo di Angel Di Maria, la Juventus starebbe pensando di rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo riacquistando un giocatore che sembrava ormai destinato al definitivo addio. Potrebbe infatti essersi trattato semplicemente di un brevissimo arrivederci tra i bianconeri e Alvaro Morata. Negli scorsi giorni vi era stato persino un saluto da parte società sui social, dove si ringraziava il giocatore spagnolo per i suoi anni a Torino. Morata Juve ritorno Eppure, le ultime indiscrezioni di Tuttosport confermano una riapertura delle trattative tra la Juventus e l'Atletico Madrid. I colchoneros infatti non avrebbero alcuna intenzione di trattenere l'attaccante spagnolo. Il Cholo Simeone non lo considera importante per la propria rosa ed ecco dunque l'idea del ...

