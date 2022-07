Calciomercato Juve, ritorno in bianconero: colpo di teatro, lo vuole Allegri (Di martedì 5 luglio 2022) Quella tra il giocatore e la Juve sembrerebbe una storia d’amore destinata a non terminare: colpo di teatro per il club, Allegri lo vuole in squadra. La Juventus punta al futuro con grande ambizione. Specialmente per riscattare una stagione (quella da poco terminata) che non è andata esattamente secondo i piani. In attacco l’idea di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 luglio 2022) Quella tra il giocatore e lasembrerebbe una storia d’amore destinata a non terminare:diper il club,loin squadra. Lantus punta al futuro con grande ambizione. Specialmente per riscattare una stagione (quella da poco terminata) che non è andata esattamente secondo i piani. In attacco l’idea di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, nuova offerta per #Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò - Gazzetta_it : Juve, la cessione di De Ligt può riaprire la pista #Molina: ecco perché - Gazzetta_it : Juve, l'asta per De Ligt è aperta: entra in gioco il Bayern. E il Chelsea prepara il rilancio - junews24com : Fagioli resta o va via? La risposta del centrocampista della Juve a un tifoso fuori dal J Medical -… - J_network24 : ??#Calciomercato |??Kristian #Sekularac lascia la #Juve #Under19 e si trasferisce al #Fulham -