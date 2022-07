Calciomercato Hellas Verona, alla ricerca della linea verde: i nomi (Di martedì 5 luglio 2022) L’Hellas Verona riparte da Cioffi dopo il turbolento addio di Tudor. Sarà un Hellas molto attivo sul Calciomercato perchè dovrà rifondare la squadra, col gruppo che in questi mesi ha perso diversi pezzi, andati in altre squadre. Simeone è con le valigie in mano e cerca solo la soluzione più congeniale, Barak ed Ilic sono cercati da mezza Serie A, Casale sembra ad un passo dalla Lazio. Non una buona partenza per l’Hellas Verona che vorrà cercare di ripetere l’ottimo campionato dello scorso anno e regalarsi, magari, un posto in Conference League. La dirigenza sta, quindi, cercando di accontentare le richieste del tecnico, cercando di mantenere, però, una linea verde che possa permettere un mercato sostenibile in futuro. Ecco le ultime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 luglio 2022) L’riparte da Cioffi dopo il turbolento addio di Tudor. Sarà unmolto attivo sulperchè dovrà rifondare la squadra, col gruppo che in questi mesi ha perso diversi pezzi, andati in altre squadre. Simeone è con le valigie in mano e cerca solo la soluzione più congeniale, Barak ed Ilic sono cercati da mezza Serie A, Casale sembra ad un passo dLazio. Non una buona partenza per l’che vorrà cercare di ripetere l’ottimo campionato dello scorso anno e regalarsi, magari, un posto in Conference League. La dirigenza sta, quindi, cercando di accontentare le richieste del tecnico, cercando di mantenere, però, unache possa permettere un mercato sostenibile in futuro. Ecco le ultime ...

Pubblicità

FilippoRubu00 : ??#Lazio, definito l’acquisto di #Casale. All’#Hellas andranno 7M + 2/3M di bonus ???? #Calciomercato - HVeronaStyle : La Lazio per Casale ha offerto 7 milioni più bonus: offerta accettata dal Verona. Fonte: Sportitalia. . .… - NMercato24 : Lazio, in chiusura Casale dall'Hellas Verona. #Calciomercato #4luglio - CalcioOggi : MN - Daniel Maldini verso la cessione in prestito: Hellas Verona favorito, pressing anche della Cremonese - Milan N… - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: MN - Daniel Maldini verso la cessione in prestito: Hellas Verona favorito, pressing anche della Cremonese -

Sampdoria, si torna a parlare di Petrachi con la nuova proprietà Petrachi è stato accostato a tanti club, a partire dai 'cugini' del Genoa passando per Bologna, Hellas Verona, Salernitana e Fiorentina. Si era parlato per Petrachi anche di estero, con Tottenham e ... Sky - Lazio, offerta per Casale rifiutata dal Verona! Calciomercato Napoli , non è ancora finita per Nicolò Casale. Il difensore dell'Hellas Verona è ormai da tempo un obiettivo del Napoli per la rinforzare il reparto arretrato, ma negli ultimi tempi il ... Calcio Hellas Programma giornaliero, oggi doppia seduta e presentazione di Piccoli Squadra in campo in mattinata e nel pomeriggio a porte aperte. Alle 16.30 parla l’attaccante Si continua a correre in quel di Primiero: anche oggi infatti il Verona si allenerà al Centro Sportivo Inte ... Rassegna stampa, le prime pagine di oggi C’è sempre tanto calciomercato sulle copertine odierne dei maggiori quotidiani sportivi nazionali. Queste infatti le prime pagine di Gazzetta, Corriere e Tuttosport oggi in edicola: ... Petrachi è stato accostato a tanti club, a partire dai 'cugini' del Genoa passando per Bologna,Verona, Salernitana e Fiorentina. Si era parlato per Petrachi anche di estero, con Tottenham e ...Napoli , non è ancora finita per Nicolò Casale. Il difensore dell'Verona è ormai da tempo un obiettivo del Napoli per la rinforzare il reparto arretrato, ma negli ultimi tempi il ... Calciomercato, Tumminello al Mantova via Verona Squadra in campo in mattinata e nel pomeriggio a porte aperte. Alle 16.30 parla l’attaccante Si continua a correre in quel di Primiero: anche oggi infatti il Verona si allenerà al Centro Sportivo Inte ...C’è sempre tanto calciomercato sulle copertine odierne dei maggiori quotidiani sportivi nazionali. Queste infatti le prime pagine di Gazzetta, Corriere e Tuttosport oggi in edicola: ...