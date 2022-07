Calciomercato Fiorentina: si fa sul serio per Puig del Barcellona (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato Fiorentina: a centrocampo si segue Riqui Puig del Barcellona, ma c’è la concorrenza del Benfica La Fiorentina al lavoro su Riqui Puig. Come riportato dalla Nazione, dalla Spagna arriva la certezza del pressing della Viola sul calciatore del Barcellona. I Catalani sono disposti a trattare per il trasferimento definitivo del centrocampista, ma la Fiorentina dovrà battere la concorrenza del Benfica dell’ex Rui Costa, anch’essa molto interessata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022): a centrocampo si segue Riquidel, ma c’è la concorrenza del Benfica Laal lavoro su Riqui. Come riportato dalla Nazione, dalla Spagna arriva la certezza del pressing della Viola sul calciatore del. I Catalani sono disposti a trattare per il trasferimento definitivo del centrocampista, ma ladovrà battere la concorrenza del Benfica dell’ex Rui Costa, anch’essa molto interessata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

