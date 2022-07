Calciomercato Fiorentina: Jovic in arrivo a titolo definitivo (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato Fiorentina, è tutto fatto per l’arrivo di Jovic dal Real Madrid. Per lui si parla di trasferimento a titolo definitivo É tutto fatto per il trasferimento di Luka Jovic alla Fiorentina. Il centravanti serbo arriva dal Real Madrid a titolo definitivo. Secondo quanto riporta Sky Sport, a convincere il Real Madrid sulla formula è stata la clausola sulla rivendita al 50%. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022), è tutto fatto per l’didal Real Madrid. Per lui si parla di trasferimento aÉ tutto fatto per il trasferimento di Lukaalla. Il centravanti serbo arriva dal Real Madrid a. Secondo quanto riporta Sky Sport, a convincere il Real Madrid sulla formula è stata la clausola sulla rivendita al 50%. L'articolo proviene da Calcio News 24.

