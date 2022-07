Calciomercato, dalla Spagna: Isco rifiuta l’offerta della Roma (Di martedì 5 luglio 2022) Isco rifiuta l’offerta della Roma. Lo scrive il quotidiano spagnolo As, secondo cui il calciatore vuole valutare altre opzioni. Non bastano dunque l’ottima proposta del club giallorosso e il forte interesse del tecnico José Mourinho. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico, vicino al Real Madrid, il centrocampista trentenne sembrava ormai convinto del trasferimento nella Capitale ma nelle ultime ore ha deciso di rifiutare l’offerta. Il calciatore, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid, vorrebbe infatti continuare a giocare nella Liga o comunque approdare in una squadra impegnata in Champions League la prossima stagione. Sempre stando a quanto riportato da As, Isco è finito nel mirino di alcune squadre ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022). Lo scrive il quotidiano spagnolo As, secondo cui il calciatore vuole valutare altre opzioni. Non bastano dunque l’ottima proposta del club giallorosso e il forte interesse del tecnico José Mourinho. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico, vicino al Real Madrid, il centrocampista trentenne sembrava ormai convinto del trasferimento nella Capitale ma nelle ultime ore ha deciso dire. Il calciatore, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid, vorrebbe infatti continuare a giocare nella Liga o comunque approdare in una squadra impegnata in Champions League la prossima stagione. Sempre stando a quanto riportato da As,è finito nel mirino di alcune squadre ...

