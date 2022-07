Calcio | Serie B | calendario svelato il 15 luglio a Reggio Calabria

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Venerdì 15prenderà il via ufficialmente la nuova stagione sportiva diB 2022/2023 con la presentazione delorganizzato dalla Lega Nazionale ProfessionistiB. Location dell'evento, la suggestiva Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di, in cui verranno svelate le 38 giornate della 91a edizione del “Campionato degli italiani”. Come di consueto, una delle venti città del torneo ospiterà la kermesse per testimoniare la vicinanza ed il legame che unisce la Lnpb ai territori della penisola. La stagione sportiva abbraccerà ben 14 Regioni distribuite in modo omogeneo da nord a sud, da est a ovest con 6 capoluoghi di Regione rappresentati. L'evento nella città calabrese risulta così essere ricco di significati: ribadire ...