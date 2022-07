Calcio: Roma, Mourinho mostra il suo ufficio, spunta la foto con la Conference League (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Con un video postato nelle storie sul suo profilo Instagram, l'allenatore della Roma José Mourinho, ha mostrato il suo ufficio a Trigoria, nel quale sotto alle foto delle vittorie in Champions con l'Inter e in Europa League con il Manchester United è spuntata anche quella del successo in Conference League del maggio scorso a Tirana. Intanto la squadra giallorossa da oggi ha cominciato a ritrovarsi a Trigoria, dove i tifosi hanno chiesto a Nicolò Zaniolo di restare e di non andare alla Juventus. Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022), 5 lug. - (Adnkronos) - Con un video postato nelle storie sul suo profilo Instagram, l'allenatore dellaJosé, hato il suoa Trigoria, nel quale sotto alledelle vittorie in Champions con l'Inter e in Europacon il Manchester United èta anche quella del successo indel maggio scorso a Tirana. Intanto la squadra giallorossa da oggi ha cominciato a ritrovarsi a Trigoria, dove i tifosi hanno chiesto a Nicolò Zaniolo di restare e di non andare alla Juventus.

Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, nuova offerta per #Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò - Gazzetta_it : Juve, l'operazione Zaniolo prende forma: ecco i baby talenti che potrebbero andare alla Roma - TV7Benevento : Calcio: Roma, Mourinho mostra il suo ufficio, spunta la foto con la Conference League - - antlucig : ROMA, L’ESTATE CALDA DI ZANIOLO - destinysessuale : @soralhellas @pietromichi @massicash @FDRmou 2 trofei in 30 anni e parlate di de ligt. Coi burini non puoi parlare… -