Calcio | Psg Ufficiale il divorzio fra il Psg e Pochettino

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA CALCIO PARIS SG, #POCHETTINO NON È PIU' L'ALLENATORE UFFICIALE LA FINE DEL RAPPORTO CON L'ARGENTINO… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - PSG, esonerato Pochettino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - PSG, esonerato Pochettino - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - PSG, esonerato Pochettino - apetrazzuolo : UFFICIALE - PSG, esonerato Pochettino -

Il suo record sulla panchina delrecita 55 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte. Il nome più quotato per la prossima guida tecnica del Paris è Cristophe Galtier , ex tecnico di ...... salvo sorprese, sarà Christoph Galtier , che ha rescisso ufficialmente il proprio contratto con il Nizza Pochettino (getty images) tutte le notizie di pochettinoesonero Leggi i commenti...Per la stampa francese a breve il club parigino affiderà la panchina a Galtier.PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Il Paris Saint Germain conferma ...Arrivato per la prima volta in Serie A , il Monza intende recitare subito una parte da protagonista, per volontà del patron, Silvio Berlusconi, ...