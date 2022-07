Calcio | Lazio | Gila atterrato nella capitale | domani le visite mediche

(Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - L'avventura di Marioallasta per cominciare. Dopo l'accordo totale con il Real Madrid raggiunto lunedì 4 luglio, nel primo pomeriggio di oggi il difensore spagnolo èall'aeroporto di Fiumicino pronto ad iniziare la sua esperienza in biancoceleste., classe 2000, è stato accolto da un dirigente dellae nelle prossime ore svolgerà leprima di firmare il suo nuovo contratto con la società del presidente Claudio Lotito, che per prelevarlo a titolo definitivo ha versato nelle casse del Real Madrid 6 milioni di euro. Mascherina sul volto, il giocatore non ha rilasciato dichiarazioni e si è diretto verso l'auto con i rappresentanti del club biancoceleste.

Mario Gila è un nuovo giocatore della Lazio. Il centrale spagnolo ex Real Madrid è atterrato questo pomeriggio a Fiumicino: 'Sono felice di essere qui! Forza Lazio', le sue prime parole. Il classe 2000 arriva per 6 milioni di euro dai Blancos e domani verrà sottoposto alle visite mediche in Paideia, prima di raggiungere la squadra in ritiro ad Auronzo.