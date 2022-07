Calcio: Juventus, ufficiale la cessione di Vrioni al New England Revolution (Di martedì 5 luglio 2022) Torino, 5 lug. - (Adnkronos) - Foxborough, Massachusetts. Questa la prossima destinazione di Giacomo Vrioni, che a partire dalla prossima stagione giocherà in Mls. È ufficiale, infatti, il suo passaggio a titolo definitivo dalla Juventus al New England Revolution ed è il primo trasferimento nel massimo campionato statunitense di un giovane che ha sposato il progetto Under 23. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Torino, 5 lug. - (Adnkronos) - Foxborough, Massachusetts. Questa la prossima destinazione di Giacomo, che a partire dalla prossima stagione giocherà in Mls. È, infatti, il suo passaggio a titolo definitivo dallaal Newed è il primo trasferimento nel massimo campionato statunitense di un giovane che ha sposato il progetto Under 23. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato sul proprio sito

