Calciatore della Premier League arrestato per stupro a Londra, caos nel mondo del calcio: “È una star internazionale” (Di martedì 5 luglio 2022) Un Calciatore della Premier League è stato arrestato per stupro a Londra: la denuncia che ha portato al fermo è stata presentata da una giovane donna di circa 20 anni che ha raccontato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte della star internazionale. Al momento, non è ancora stata rivelata l’identità del giocatore. Calciatore della Premier League arrestato per stupro a Londra: il fermo “Un giocatore della Premier League, che avrebbe dovuto partecipare con la nazionale del proprio Paese ai Mondiali in programma in Qatar nel prossimo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 luglio 2022) Unè statoper: la denuncia che ha portato al fermo è stata presentata da una giovane donna di circa 20 anni che ha raccontato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte. Al momento, non è ancora stata rivelata l’identità del giocatore.per: il fermo “Un giocatore, che avrebbe dovuto partecipare con la nazionale del proprio Paese ai Mondiali in programma in Qatar nel prossimo ...

