Calabria | Gaudio | Bene Sapori di Cosenza a Roma | valorizzare prodotti per rilancio economia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022), 5 lug. (Labitalia) - "Io penso che l'evento in programma domani sia un'iniziativa molto positiva, perché va nella direzione giusta per rilanciaree lanelle sue vere vocazioni, e cioè la valorizzazione dei suoi, in particolare agroalimentari, e dei suoi territori". Così Eugenio, medico ed accademico, già rettore dell'Università Sapienza die cosentino doc, conversando con Adnkronos/Labitalia, commenta l'evento 'di: una tipicità internazionale', promosso dalla Camera di commercio die che si terrà domani, 6 luglio, dalle 19.30, presso la terrazza di Casa Litta - Palazzo Orsini, in via di Monte Savello 30, nel cuore del centro storico di. Un evento ...