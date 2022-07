Cagliari tra le candidate a Capitale Verde Europea 2024: il vincitore sarà annunciato il 27 ottobre (Di martedì 5 luglio 2022) La Direzione Generale dell’Ambiente della Commissione Europea ha comunicato l’accettazione della candidatura del Comune di Cagliari al premio Capitale Verde Europa 2024, in compagnia di altre 7 città europee: Firenze e Prato per l’Italia, Kosice per la Slovacchia, Cracovia per la Polonia, Murcia e Valencia per la Spagna, Sofia per la Bulgaria. Il concorso European Green Capital Award, che verte sulla valutazione di 12 indicatori ambientali relativi alle tematiche della sostenibilità urbana, andrà a premiare la città che tra le candidate riuscirà a dimostrare di aver intrapreso il miglior percorso di transizione Verde e creazione di un ambiente più salubre per i propri cittadini. Per Cagliari si tratta della terza partecipazione dopo ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 5 luglio 2022) La Direzione Generale dell’Ambiente della Commissioneha comunicato l’accettazione della candidatura del Comune dial premioEuropa, in compagnia di altre 7 città europee: Firenze e Prato per l’Italia, Kosice per la Slovacchia, Cracovia per la Polonia, Murcia e Valencia per la Spagna, Sofia per la Bulgaria. Il concorson Green Capital Award, che verte sulla valutazione di 12 indicatori ambientali relativi alle tematiche della sostenibilità urbana, andrà a premiare la città che tra leriuscirà a dimostrare di aver intrapreso il miglior percorso di transizionee creazione di un ambiente più salubre per i propri cittadini. Persi tratta della terza partecipazione dopo ...

