Cagliari, Muzzi: «Joao Pedro? L’ho visto motivato, troveremo una soluzione» (Di martedì 5 luglio 2022) Il neo Club Manager del Cagliari Roberto Muzzi si è presentato in conferenza stampa Roberto Muzzi, neo Club Manager del Cagliari, si è presentato in conferenza stampa toccando vari argomenti riguardanti il mondo rossoblù. SENSAZIONI E RUOLO – «Sensazione molto forte, emozioni forti, ho fatto questa scelta per l’amore verso il Cagliari e il Presidente Giulini che mi ha voluto fortemente. Il mio ruolo è stare vicino a Capozucca, che è un punto importante per la sua esperienza, per la voglia che ha di riscatto ed è stato importante per la scelta mia. Il tifoso del Cagliari è stato sempre attaccato alla squadra, quello che ricordo è che hanno fatto sempre tanto abbonamenti perchè attaccati ai colori». Joao Pedro – «Non voglio parlare di mercato, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Il neo Club Manager delRobertosi è presentato in conferenza stampa Roberto, neo Club Manager del, si è presentato in conferenza stampa toccando vari argomenti riguardanti il mondo rossoblù. SENSAZIONI E RUOLO – «Sensazione molto forte, emozioni forti, ho fatto questa scelta per l’amore verso ile il Presidente Giulini che mi ha voluto fortemente. Il mio ruolo è stare vicino a Capozucca, che è un punto importante per la sua esperienza, per la voglia che ha di riscatto ed è stato importante per la scelta mia. Il tifoso delè stato sempre attaccato alla squadra, quello che ricordo è che hanno fatto sempre tanto abbonamenti perchè attaccati ai colori».– «Non voglio parlare di mercato, ...

Pubblicità

CalcioGiulini : Roberto Muzzi in conferenza stampa: Visibilmente emozionato ma molto carico, queste le sue parole : Stamattina mi s… - marinabeccuti : Cagliari, Muzzi: 'Joao Pedro? Non so, ma lo vedo molto motivato' - Torinogranatait : Cagliari, Muzzi: 'Joao Pedro? Non so, ma lo vedo molto motivato' - AngeloSogos70 : Roberto Muzzi in conferenza stampa: Visibilmente emozionato ma molto carico, queste le sue parole : Stamattina mi s… - zazoomblog : Cagliari Muzzi: 'Joao Pedro e Nandez vanno via? Vi dico che impressione ho avuto' - #Cagliari #Muzzi: #'Joao #Pedro… -